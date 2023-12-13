Спортсменами года в Татарстане признали пловчиху Софью Дьякову и гимнаста Даниеля Маринова

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пловчиха Софья Дьякова среди женщин и гимнаст Даниел Маринов среди мужчин признаны лучшими спортсменами года в Татарстане. Их наградил раис республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

В этом году Даниел Маринов удостоился благодарности от татарстанского лидера. В 2023 году он стал чемпионом и обладателем Кубка России по спортивной гимнастике. Также спортсмен помог сборной республики стать бронзовым призером чемпионата России.

Софья Дьякова в апреле стала чемпионкой России по плаванию. Она одержала победу на дистанции 1 500 м вольным стилем на турнире в Казани в апреле. Уже в августе Софья Дьякова выиграла первое золото у пловцов на II Играх стран СНГ.

В прошлом году лучшими спортсменами республики были признаны теннисистка Вероника Кудерметова и прыгун с трамплина Данил Садреев.

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Айрат Назипов