В начале зимы число пожаров в Татарстане выросло на 57%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в начале зимы количество пожаров увеличилось на 57%. Об этом на пресс-конференции рассказал врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ, главный государственный инспектор республики по пожарному надзору Максим Трущин.

— В декабре текущего года произошли 108 пожаров, при этом, хотелось бы отметить, с 1 по 5 декабря при среднесуточной температуре -8 градусов произошли 42 пожара, а с 6-го по 10-е при среднесуточной температуре -23 градуса уже произошло 66 пожаров. Мы отмечаем увеличение [количества пожаров] на 57%. Мы считаем, что это связано в первую очередь с понижением температуры, когда население начинает больше использовать отопительные приборы, — сказала он.

На пожарах в декабре погибли 7 человек. Травмы различной степени тяжести получили 10 татарстанцев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с начала 2023 года зарегистрировали 4 568 пожаров — на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли в них 125 человек, травмы различной степени тяжести в этих происшествия получили 182 гражданина.



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Татьяна Демина