Министр молодежи Татарстана: «Слово пацана» не романтизирует группировки, а наоборот

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова, вызвавший волну дискуссий, не романтизирует преступные группировки, заявил на пресс-конференции министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

— Я абсолютно не соглашусь с мнением тех экспертов, которые говорят, что «Слово пацана» романтизирует группировки. Это в корне неправильно. Смотришь на эти кадры, а они — черная страница нашей действительности. И мы это не должны запрещать. Мы, наоборот, должны показывать и рассказывать, что было именно так.

Ринат Садыков сказал, что сам застал период конца 80-х и начала 90-х. Он отметил, что в это время обстановка была страшной.

— «Слово пацана» это хорошо показывает. Группировка — это горе родителей, это беда в семье, смерть, похороны, насилие. Если вдумчиво смотреть сериал, там показывают, когда идут титры и кадры останавливаются: один из лидеров был убит… Поэтому сериал не романтизирует группировки. А наоборот, — выразил свое мнение министр по делам молодежи республики.

Садыков рассказал, что очень внимательно посмотрел сериал, вызвавший большой общественный резонанс:

— В этом сериале не может быть положительных героев. Но у каждого героя или антигероя есть что-то доброе в сердце. Когда они вернули шапку из доброты душевной, когда они искали маленькую сестренку одного из лидеров, когда они спасали своих же ребят и везли их больницу. Это значит, что у каждого есть что-то хорошее. Это надо увидеть и раскрыть.

При этом, по его мнению, казанский феномен — это все-таки не группировки и не преступность, а все те видные деятели, которые жили и работали в татарстанской столице.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым обсуждаемым российским сериалом на платформе «ВКонтакте».

В Госдуме просили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. 9 декабря стало известно, что в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашли нарушений законодательства.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила «благодарность» нашумевшему сериалу за то, что проект обнажил проблему насилия в молодежной среде. Она напомнила, что регулярно пытается привлечь внимание к подростковой преступности. По ее словам, ситуации с унижением или избиением детей происходят во многих регионах России.

«Слово пацана» начинали снимать в Казани. Однако из-за резонанса и требования запретить съемки его сняли в Ярославле. Кинопроект Жоры Крыжовникова, в котором звучит песня группы «Аигел», вызвал множество дискуссий. Свое мнение о сериале высказывали раис Татарстана Рустам Минниханов и прокурор республики Альберт Суяргулов.

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что призывы запретить или ограничить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — огромная глупость.

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Галия Шакирова, Маргарита Головатенко