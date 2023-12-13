Совфед одобрил закон о запрете использования телефонов в школах

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий запрет на использование телефонов в школах даже в образовательных целях, пишет «РИА Новости». Документу осталось пройти подписание у президента России Владимира Путина.



Единственное условие, при котором допускается использование смартфонов школьниками, — экстренные ситуации. Это, например, угроза жизни или здоровью учеников и учителей.

Напомним, Госдума приняла закон, ограничивающий использования телефонов в школах, 6 декабря. Изначально образовательные цели предполагались как исключение из общего правила.

Позже от этой идеи отказались. Теперь школьники могут пользоваться гаджетом в образовательном учреждении только в экстренных случаях.

В столице Татарстана за запрет мобильных устройств на уроках в школах высказались 80% родителей. Отцы одобряют его чаще, чем матери — 84% и 76% соотвественно.



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Татьяна Демина