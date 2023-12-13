В Татарстане выбрали тренеров года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Лучшим тренером года среди мужчин в Татарстане стал наставник казанского УНИКСа Велимир Перасович. Имя победителя озвучили на праздновании «100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта» в Поволжском университете спорта Казани.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ УНИКС под руководством хорватского тренера впервые стал чемпионом турнира. В финале казанская команда одолела «Локомотив-Кубань» из Краснодара с общим счетом в серии 4:1. Перасович тренирует казанскую команду с 2021 года.

Лучшим тренером среди женщин стала Светлана Демина. Она является тренером по стендовой и пулевой стрельбе и имеет звание «Заслуженный мастер спорта».

Пловчиха Софья Дьякова среди женщин и гимнаст Даниел Маринов среди мужчин признаны лучшими спортсменами года в Татарстане. В этом году Маринов стал чемпионом и обладателем Кубка России по спортивной гимнастике. Софья Дьякова в апреле выиграла чемпионат России по плаванию.



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Айрат Назипов