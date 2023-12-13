Число пожаров из-за неправильной эксплуатации обогревателей в Татарстане выросло в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале зимы в Татарстане в два раза выросло число пожаров, причиной которых стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрического и печного оборудования. Об этом на пресс-конференции сообщил врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ, главный государственный инспектор республики по пожарному надзору Максим Трущин.

— В период с 6 по 10 декабря по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования количество пожаров увеличилось в два раза — с 17 до 35. Также в два раза увеличилось количество пожаров по причине нарушения эксплуатации печного оборудования — в абсолютных цифрах с 6 до 14, — заявил он.



Максим Трущин обратил внимание, что основная доля пожаров в декабре пришлась на жилой фонд — 68% от их общего числа. В многоквартирных домах зафиксировали 11 таких происшествий, в частных — 16.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с начала 2023 года зарегистрировали 4 568 пожаров — на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли в них 125 человек, травмы различной степени тяжести в этих происшествия получили 182 гражданина.



В начале зимы количество пожаров в Татарстане увеличилось на 57%. Погибли 7 человек. Травмы различной степени тяжести получили 10 татарстанцев.

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Татьяна Демина