Ленинскому месту под Казанью оставили статус музея-заповедника и готовят реставрацию

Документов не поступало

Информация о том, что музей-заповедник «Ленино-Кокушкино», расположенный под Казанью, лишили его статуса, недостоверна. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Национального музея Татарстана.

— Никаких официальных документов, имеющих законную силу, по лишению музея-заповедника «Ленино-Кокушкино» статуса заповедника не поступало, — заявили в Нацмузее.

Часть Нацмузея

На сегодняшний день «Историко-культурный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» — это структурное подразделение Национального музея Татарстана. Для объекта разрабатывают научно-проектную документацию по созданию новых экспозиций.

30 октября 2021 года вышло постановление Кабмина Татарстана о присоединении Государственного историко-культурного музея-заповедника «Ленино-Кокушкино» к Национальному музею республики. Во исполнение этого документа в ноябре 2021-го Министерство культуры региона издало приказ о реорганизации в форме присоединения отдельных ГБУ, «где музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» остается в статусе музея-заповедника».

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В музее-заповеднике «Ленино-Кокушкино» запланированы ремонтно-реставрационные работы. Необходимые для этого документы передали в Минстрой Татарстана. Они находятся на экспертизе в республиканском ГИСУ и «Татинвестгражданпроекте».

После утверждения документации подготовлены расчеты ориентировочной стоимости затрат на ремонт и реставрацию. Затем «станет возможно установить сроки проведения работ».

Место ссылки Ленина

О якобы лишении музея-заповедника «Ленино-Кокушкино» его статуса написал «Коммерсантъ». Издание сослалось на поправку, внесенную в «Стратегию сохранения культурного наследия Республики Татарстан на 2017—2030 годы».



Деревня Кокушкино Казанской губернии была имением Александра Дмитриевича Бланка — отца Марии Александровны Бланк, в замужестве Ульяновой. Здесь, в отцовском имении, прошли ее детство и юность; здесь же в 1887—1888 годах находился в ссылке Владимир Ульянов. Двухэтажный дом, где он жил, сгорел в 1902 году. В сохранившемся после пожара флигеле здания был 22 января 1939 года открыт Дом-музей В.И. Ленина в Кокушкине.

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Татьяна Демина