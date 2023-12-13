Количество пожаров в Татарстане сократилось, число погибших в них — выросло

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с начала 2023 года зарегистрировали 4 568 пожаров — на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции рассказал врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ, главный государственный инспектор республики по пожарному надзору Максим Трущин.

Погибли на пожарах в Татарстане с начала года 125 человек. Это на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Выросло и количество пострадавших в пожарах. С начала 2023 года травмы различной степени тяжести в этих происшествиях получили 182 татарстанца — на 1,7 больше, чем в 2022-м.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первой половине ноября 2023 года Максим Трущин рассказывал, что наибольший рост числа пожаров в Татарстане зарегистрировали в Черемшанском районе. Их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 2,3 раза.



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Татьяна Демина