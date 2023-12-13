Шесть тысяч новых работников и рост зарплаты на 6%: как в Казани будут повышать уровень жизни в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», казанские власти планируют утвердить программу по повышению уровня жизни населения, труда и легализации доходов на 2024—2025 годы. Для ее реализации будет создана специальная комиссия, в которую войдут члены исполкома, главы городских районов и даже представители Следственного комитета. Итогом программных мероприятий должен стать весьма скромный рост средней заработной платы на городских предприятиях, но при этом на фоне увеличения числа заключенных трудовых договоров. Документ рутинный, но содержание его в этот раз показалось нам довольно любопытным.

Работа для школьников, ярмарки вакансий, поиск зарплаты в конвертах

Всего в программу, которая разрабатывается ежегодно, входят 22 основных мероприятия. Для сравнения: в аналогичном документе, разработанном на период с 2022 по 2023 год, их было 23. Из перечня были убраны совещания с работодателями по вопросам соблюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста. Видимо, напряженность этого вопроса на сегодня снята. В остальном список остался тем же, в него входят:

проведение работ по выявлению и легализации серого рынка труда;

выполнение ежегодных пороговых значений индикаторов и представление отчетов об их реализации;

ведение рейтинга работы территориальных комиссий;

размещение в СМИ материалов по вопросам защиты трудовых прав и разрешения трудовых споров;

работа телефонов горячей линии для граждан, столкнувшихся с нарушениями трудового законодательства и получивших зарплату в конверте;

передача информации о нарушении трудового законодательства в госинспекцию или прокуратуру для проведения проверок;

заслушивание руководителей организаций, допустивших нарушение трудового законодательства;

мониторинг и рассмотрение финансово-экономического состояния организаций, имеющих задолженность по НДФЛ;

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

мониторинг и рассмотрение финансово-экономического состояния организаций, выплачивающих зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ);

включение в трудовые договоры пунктов, предусматривающих доведение зарплаты работников, отработавших полную норму, до уровня не ниже минимального потребительского бюджета;

выявление в регистрируемых коллективных договорах условий, ухудшающих положение работников;

принятие мер по недопущению образования задолженности по выплате зарплаты в подведомственных организациях;

анализ зарплаты в подведомственных учреждениях, принятие мер по ее повышению;

информирование жителей через СМИ о величинах прожиточного минимума;

разъяснение через СМИ необходимости официального оформления трудовых отношений при поступлении на работу;

проведение работы по ликвидации просроченной задолженности по зарплате на предприятиях-банкротах;

информирование населения об услугах, оказываемых службой занятости населения;

организация временной работы для школьников в свободное от учебы время;

содействие работодателям путем консультирования кадровых служб и оказания предувольнительных услуг, а также помощь в трудоустройстве высвобождаемых граждан;

организация общественных работ для безработных и ищущих работу граждан;

проведение ярмарок вакансий;

реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

МРОТ и расходы растут на 18%, а зарплаты в плане мэрии — на 6%

Все 22 мероприятия программы будут реализовываться на протяжении двух лет непрерывно. Благодаря им в 2024 году в Казани средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях должна увеличиться более чем на 6%.



За девять месяцев 2023 года среднемесячная зарплата в городе превысила 73 тысячи рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в номинальном выражении на 18%, в реальном — на 13%. При этом в ноябре средние предлагаемые зарплаты во всем Татарстане составили 50,2 тысячи рублей в месяц. Это ровно на три тысячи рублей меньше, чем хотели бы видеть соискатели, сообщали «Реальному времени» в HeadHunter. Наибольший разрыв между предлагаемым компаниями и желанным для сотрудников доходом был зафиксирован в таких профессиональных сферах, как «Безопасность», «Высший и средний менеджмент», «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Закупки», «Строительство и недвижимость». Разница составила почти 15 тысяч рублей.



Также осенью член Комитета Госсовета Татарстана по социальной политике, председатель Федерации профсоюзов республики Елена Кузьмичева рассказала, что в регионе не выполнены целевые показатели по размеру средней зарплаты медицинских работников бюджетной сферы, установленные президентским указом. Так, например, молодые медики в сельской местности зарабатывают до 70 тысяч рублей в месяц, в то время как ежемесячный доход фасовщика может достигать 75 тысяч рублей, а курьера-водителя — 110 тысяч рублей.

В целом за десять месяцев текущего года рост среднего ежемесячного дохода, который готовы обеспечить персоналу российские работодатели, составил 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего выросли предлагаемые зарплаты в таких профессиональных сферах, как образование и культура, государственная служба (20,1%), бизнес-услуги (20%). Также работодатели стали предлагать на 16,5% больше студентам, которые проходят стажировку.

Напомним, в 2024 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 18,5% — до 19 242 рублей. Сейчас он составляет 16 242 рубля в месяц.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2024 году в каждом районе Казани должно быть заключено по 1,5 тысячи трудовых договоров

Кроме того, при помощи мероприятий количество заключенных трудовых договоров в рамках работы по снижению неформальной занятости должно достигнуть 6 тысяч (по 1,5 тысячи в каждом районе города).

Напомним, в столице Татарстана на 1 октября был сформирован пакет вакансий от 1,3 тысячи крупных, средних и малых компаний. Они предлагали свыше 18 тысяч рабочих мест. Наибольшее количество вакансий было представлено в промышленности — 3,4 тысячи, в сфере транспорта и логистики — 1,77 тысячи, в образовании — 1,5 тысячи, торговле — 1,7 тысячи, здравоохранении — более тысячи.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кроме того, в течение 2024—2025 годов городская комиссия, созданная для реализации программы, должна рассмотреть деятельность не менее 450 предприятий и провести не меньше 24 заседаний по вопросам задолженности, сокращения неформальной занятости и легализации доходов. Ее председателем станет руководитель казанского исполкома Рустем Гафаров, а его заместителем на этом посту будет действующий зам — Ильдар Шакиров.

В состав комиссии также войдут: заместители руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин, Игорь Куляжев, Азат Нигматзянов, Радик Шафигуллин, директор ГКУ «Центр занятости населения Казани» Тимур Муллин, заместитель генерального директора Регионального объединения работодателей «Ассоциация предприятий и промышленников РТ» Игорь Рассман, начальник отдела камерального контроля №3 УФНС России по республике Гузяль Арикова, руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РТ Станислав Столяров и другие.

С января по октябрь 2023 года уровень безработицы в Казани снизился почти на треть

Напомним, в Казани с января по октябрь уровень официально зарегистрированной безработицы снизился почти на треть — с 0,49% до 0,35%. Число безработных граждан в городе уменьшилось с 3 178 до 2 261 человека. При этом количество самозанятых увеличилось почти на 20 тысяч человек. Так, по состоянию на 1 ноября в столице Татарстана насчитывается 101 285 человек, выплачивающих налог на профессиональный доход (НПД). На аналогичную дату 2022 года их было 81 333.

В целом потребность Татарстана в кадрах, по данным Росстата на октябрь, оценивается примерно в 54 тысячи человек. В прошлом году республиканским предприятиям за тот же период было нужно 42,3 тысячи сотрудников.



Уровень зарегистрированной безработицы в Татарстане составил в октябре 0,3%, что на 0,1% меньше, чем год назад. Всего по состоянию на конец месяца число безработных достигло 6,3 тысячи человек, а общий объем рабочей силы превысил 2 миллиона человек.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В России уровень безработицы среди населения старше 15 лет находится на историческом минимуме и составляет 2,9%. Численность безработных в октябре текущего года составила 2,2 млн человек.

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Максим Кокунин