Готовившую нападение на школу девушку из Уфы приговорили к 5,5 года колонии

Фото: realnoevremya.ru (архив)

18-летнюю жительницу Уфы, сторонницу запрещенного в России террористического движения «Колумбайн»*, готовившую нападение на школу, приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии. Решение вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. Приговор вступил в законную силу.



Ее признали виновной по ч.2 ст.205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ч.2 ст.205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Девушка оправдывала необходимость совершения массовых убийств в закрытых группах в социальных сетях. Она призывала к участию в деятельности преступного молодежного движения. Примерами для подражания были подростки, ранее совершившие вооруженные нападения на образовательные учреждения в РФ.

— Получив неполное среднее образование, она решила не продолжать обучение. Испытывая личную неприязнь к бывшим одноклассникам, она разработала поэтапный план нападения на школу, предусматривающий приобретение и использование гражданского огнестрельного оружия. В ходе обыска по месту жительства у нее изъяты пропагандистские материалы и записи личного дневника, посвященные тематике «Колумбайна»* и содержащие подробное описание запланированных действий, — говорится в пресс-релизе.

В ноябре в Самарской области под стражу взяли 15-летнего подростка, готовившего нападение на школу. Он также был сторонником движения «Колумбайн»*.

* Международное террористическое движение, запрещено в России решением Верховного суда РФ от 2 февраля 2022 года

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Маргарита Головатенко