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Инвестиционный совет Татарстана одобрил 10 новых проектов

15:50, 13.12.2023
Инвестиционный совет Татарстана одобрил 10 новых проектов
Фото: взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

10 инвестиционных проектов на сумму около 5 млрд рублей одобрили 13 декабря на заседании Инвестиционного совета Татарстана под председательством раиса республики Рустама Минниханова. Каждый из них направлен на улучшение общественной и социальной инфраструктуры региона, а их инвесторами выступили татарстанские компании и предприниматели.

География строительства охватывает крупные города Татарстана, за исключением Казани. Так, в Альметьевске планируют построить спортивно-стрелковый комплекс на 1,17 млрд рублей, Тимур Егоров построит спортивный комплекс в составе жилого микрорайона «Зеленая Долина» и банный комплекс со спа-услугами в Зеленодольском районе общей стоимостью 330 млн рублей.

Известный в Набережных Челнах строитель Евгений Вайнер получил добро на строительство спортивного клуба с термальным комплексом и гостиничного комплекса «Клеверспорт-Отель» на сумму в 2 млрд рублей.

взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

В октябре Инвестиционный совет Татарстана рассмотрел и одобрил восемь проектов на общую сумму в 109 млрд рублей. Самый крупный из них — на 91,2 миллиарда — представила «Татнефть». Самый скромный — на 300 млн рублей — посвящен переработке пластика в Тюлячинском районе.

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Луиза Игнатьева
ЭкономикаИнвестиции Татарстан
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