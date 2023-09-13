Итоги дня: встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына, атака на Севастополь и старт отопительного сезона
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 13 сентября:
- На космодроме «Восточный» в Амурской области прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В общей сложности их общение продлилось около 4 часов.
- Также российский и северокорейский лидеры провели встречу в формате тет-а-тет. Она продолжалась около часа. Глава КНДР на встрече выразил уверенность, что «российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла». Ким Чен Ын добавил, что для его страны первым приоритетом являются отношения с Россией.
- Владимир Путин же указал, что Россия и КНДР действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе.
- В Казани может появиться визовый центр Китая. По словам генерального консула КНР в столице Татарстана Сян Бо, сейчас генконсульство еще не выдает подобные документы.
- На Международном форуме «РОСТКИ» в Казани российские и китайские образовательные организации, а также предприниматели официально подписали 21 соглашение в разных сферах. Форум посетили свыше 7 тысяч участников.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. Минниханов рассказал, что по итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном превысил $290 млн (+50%). В завершении встречи послу вручили медаль в честь 100-летия ТАССР «за плодотворное сотрудничество и большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан».
- Пятое заседание московского формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани. На встрече обсудят вопросы межафганского примирения, обеспечение региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. По итогам заседания ожидается принятие совместного заявления сторон.
- Кабмин Татарстана утвердил величину прожиточного минимума на душу населения на 2024 год — 12 966 рублей. Для трудоспособного населения он составит 14 133 рубля. Для пенсионеров прожиточный минимум установлен в размере 11 151 рубль, для детей — 12 577 рублей.
- Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что, по уточненным данным, явка избирателей в Единый день голосования — 2023 составила 45,6%. Это рекорд для региональных выборов за последнее десятилетие. Всего было избрано 29 тысяч кандидатов от 13 партий. Проголосовали 31,5 из 67 млн потенциальных избирателей.
- Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пригласил клубные команды из всех стран мира на «Игры будущего», которые состоятся в Казани в 2024 году. Он также уточнил, что мероприятие уже привлекло спортсменов из 38 стран мира.
- Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин считает, что республика успешно справляется с последствиями западных санкций. Свое мнение он выразил на совещании с сенаторами и депутатами Госдумы, избранными от региона.
- По словам участников рынка, освободившиеся после ухода европейских брендов помещения автоцентров начала активно заполнять продукция китайского автопрома. В Казани сейчас работает уже восемь автосалонов официальных дилеров автомобилей из Поднебесной.
- Правительство России повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой на 5 процентных пунктов. Теперь он составит 20%. Документ датирован 9 сентября и вступит в силу 20 сентября.
- За январь — август 2023 года в Татарстане зарегистрировали около 80 тысяч ипотечных сделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 32%.
- Обратим внимание, что август текущего года стал в Татарстане рекордным по спросу на квартиры. По сравнению аналогичным периодом 2022 года спрос вырос на 51%. В Казани показатель подскочил сразу на 70%.
- В Татарстане муниципальные образования приступают к отопительному сезону 2023—2024 годов. Так, глава исполкома Тюлячинского района республики Ильнур Хамидуллин подписал постановление о его старте с 12 сентября.
- Движение пригородных поездов между Казанью и Ульяновском возобновится по понедельникам и четвергам. Так, с 14 сентября поезд №6751/6753 Казань — Ульяновск будет курсировать по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. В обратном направлении состав №6752/6754 с 15 сентября будет ездить по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам.
- Совет Европейского союза решил продлить санкции против российских граждан и компаний на полгода — до 15 марта 2024 года. На сегодняшний день в «черном списке» ЕС около 1,8 тысячи человек и юрлиц.
- Боец ММА Джефф «Снеговик» Монсон приедет в Набережные Челны. Он станет почетным гостем турнира по смешанным боевым единоборствам (ММА) «Золотая Орда — VI битва в Ледовом». Мероприятие пройдет 23 сентября в Ледовом дворце спорта Набережных Челнов.
- В Сочи завершился второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Самым ожидаемым сериалом признали «Слово пацана» Жоры Крыжовникова, который начинали снимать в Казани. В основе сценария книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберта Гараева, посвященная истории казанских группировок. В проекте принял участие известный российский актер Иван Янковский.
- В России утвердили перечень заболеваний, при наличии которых ограниченно годным к военной службе нельзя заключать контракт с Вооруженными силами РФ в период мобилизации.
- Как заявили в Минобороны России, Киев нанес удар по предприятию десятью крылатыми ракетами, а также тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота. Патрульный корабль «Василий Быков» сбил семь крылатых ракет и уничтожил все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте. В Минобороны добавили, что их полностью восстановят.
Ключевые события 567-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России заявили, что в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.
- Также в военном ведомстве рассказали, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Первомайское и Красногоровка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Новомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.
- На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» восточнее населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ольшана и Котляровка Харьковской области.
- На Херсонском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплению живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск уничтожены украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области и СТ-68 в районе населенного пункта Крутояровка Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 129 районах.
- Кроме того, уничтожены и подавлены средствами РЭБ 37 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Благодатное, Зайцево Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Нововодяное Луганской Народной Республики, Кардашинка, Саги Херсонской области, Новогоровка и Тарасовка Запорожской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьНедвижимостьПроисшествияАвто
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