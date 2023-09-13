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Владимир Путин и Ким Чен Ын завершили встречу

12:30, 13.09.2023
Владимир Путин и Ким Чен Ын завершили встречу
Фото: скриншот realnoevremya.ru видео t.me/news_kremlin

Президент России Владимир Путин и председатель Государственных дел Ким Чен Ын завершили переговоры. В общей сложности их общение продлилось около 4 часов, сообщает «РИА Новости».

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию накануне. С Владимиром Путиным он встретился на космодроме Восточный в Амурской области.

Переговоры лидеры России и КНДР начали с участием делегаций их стран. Перед этим они осмотрели объекты нового космодрома — сборочный цех ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара», стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2», строящийся стартовый комплекс для «Ангары».

Затем Владимир Путин и Ким Чен Ын провели встречу в формате тет-а-тет. Она продолжалась около часа. Лидер КНДР на встрече выразил уверенность, что «российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла».

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Татьяна Демина
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