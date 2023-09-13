Владимир Путин и Ким Чен Ын начали переговоры
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области. Об этом сообщает Кремль.
— Уважаемый господин председатель. Я очень рад вновь вас видеть и принимать в России, — поприветствовал северокорейского лидера Владимир Путин.
До начала переговоров стороны осмотрели объекты нового космодрома — сборочный цех ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара», стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2», строящийся стартовый комплекс для «Ангары».
Утром Владимир Путин встретил председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на космодроме. Последний поблагодарил российского коллегу за теплый прием.
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном пройдут с участием делегаций. При необходимости лидеры могут провести встречу и в формате «один на один».
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