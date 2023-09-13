«Другой техники нет»: казанские автосалоны «захватывают» дилеры китайского автопрома
Прогнозы экспертов: «трудности перевода с китайского» в сфере торговли автомобильной техникой удастся преодолеть в ближайшие пару лет
Как сообщили «Реальному времени» участники рынка, освободившиеся после ухода европейских брендов помещения автоцентров начала активно заполнять продукция китайского автопрома. В Казани сейчас работает уже восемь автосалонов официальных дилеров поставщиков автомобилей из Поднебесной, и это только начало. Подробнее о «переориентации» дилерской сети, особенностях ведения бизнеса с китайскими поставщиками и перспективах местного авторынка — в нашем материале.
«Соллерс» переориентировался
На улице Амирхана, 28а «прописалось» ООО «СТ Казань», гендиректором и бенефициаром которого выступает Владимир Гойхман. Кроме «СТ Казань», в начале 2023 года он в соседнем регионе зарегистрировал еще одну фирму по торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности — «СТ Уфа».
На Оренбургском тракте работает официальный дилер Changan и Tank, на проспекте Победы и на Московской — дилеры EXEED, на Сибирском тракте — GEELY, на улице Декабристов — Chery.
Когда мультибрендовость — не достоинство
По словам Юрия Чикирова, требования китайских партнеров к помещениям автосалонов в целом стандартны: площадь от 1 тысячи до 2,5 тыс. квадратных метров, обязательно — парковка, шоурум, помещение для СТО. Поскольку китайские автосалоны «садятся» на площади, которые предназначались для тех же целей и соответствовали требованиям западных партнеров, то с выполнением этих условий проблем нет.
Выбор места «посадки» дилерами также традиционен — предпочтение отдается помещениям, расположенным вблизи въездов в город, у вылетных магистралей, с удобными подъездными путями.
Новое же требование, как сообщили «Реальному времени» осведомленные источники на условиях анонимности, только одно: никакого соседства с другими брендами на территории автосалона. Если раньше китайские партнеры соглашались делить «жилплощадь», то сейчас решительно отказываются:
— Рядом могут быть автосалоны других брендов, но торговля на одной площади «смежными» марками, мультибрендовость исключена.
«Вряд ли следует ожидать ажиотажа»
— Определенный спрос на помещения под автосалоны был несколько лет назад, — говорит руководитель агентства недвижимости «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров. — Сейчас нет оснований говорить ни о повышенном спросе, ни о проседании этого рынка недвижимости. Часть автосалонов уже перепрофилирована под другие цели, часть сейчас постепенно заполняется, в том числе и китайскими брендами.
По словам Ахмерова, период массового предложения этих площадей после всплеска банкротств автодилеров завершился достаточно давно, и не исключено, что в перспективе вновь может возникнуть массовый спрос на помещения под автосалоны:
«Проблем с качеством нет»
— На российском рынке грузовых автомобилей уже больше 50 процентов занимает китайская техника, — говорит директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи. — Другой техники нет — хоть грузовой, хоть легковой, а китайские автомобили относительно доступны и наравне с российскими присутствуют на рынке массово.
Собеседница «Реального времени» подчеркнула, что сегодняшний китайский автопром уже совсем не тот, что завозился в Россию несколько лет назад:
Особенности китайского бизнеса
Татьяна Арабаджи подчеркнула, что даже если привычные россиянам иномарки вернутся в Россию, рынок китайских автомобилей уже не окатится, как это было, на уровень нескольких процентов — к старым брендам вернется лишь часть потребителей.
При этом сейчас, по ее словам, возникает ряд ощутимых проблем, связанных как с логистикой, так и с особенностями ведения бизнеса по-китайски:
— Зачастую в одном среднестатистическом российском городе бренд открывают два дилера — в итоге, если это не Москва, не Петербург, обоим там становится работать неинтересно. А у одного бренда может быть несколько дистрибьютеров, и иногда производитель делит между ними разную технику. Особенно неудобно это в сегменте коммерческой, грузовой техники — нам привычно, когда весь модельный ряд можно приобрести у одного дилера.
Бывает, заметила она, и еще веселее: если китайский бренд не зашел в какой-то город или регион официально, автомобили могут ввозиться разными импортерами, возникает своего рода «чехарда», потребители могут сталкиваться с отсутствием официальной СТО со всеми вытекающими последствиями. Однако, по мнению эксперта, в течение пары ближайших лет эти проблемы будут решены.
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