«Другой техники нет»: казанские автосалоны «захватывают» дилеры китайского автопрома

Прогнозы экспертов: «трудности перевода с китайского» в сфере торговли автомобильной техникой удастся преодолеть в ближайшие пару лет

Как сообщили «Реальному времени» участники рынка, освободившиеся после ухода европейских брендов помещения автоцентров начала активно заполнять продукция китайского автопрома. В Казани сейчас работает уже восемь автосалонов официальных дилеров поставщиков автомобилей из Поднебесной, и это только начало. Подробнее о «переориентации» дилерской сети, особенностях ведения бизнеса с китайскими поставщиками и перспективах местного авторынка — в нашем материале.

«Соллерс» переориентировался



— На улице Фатыха Амирхана, рядом с авторынком на днях с нашей помощью должен открыться автосалон «Соллерса»: компания переориентировалась и вместо коммерческих «Фордов» собирает коммерческие китайские автомобили, — сообщил «Реальному времени» генеральный директор ООО «Реагентство» Юрий Чикиров.

На улице Амирхана, 28а «прописалось» ООО «СТ Казань», гендиректором и бенефициаром которого выступает Владимир Гойхман. Кроме «СТ Казань», в начале 2023 года он в соседнем регионе зарегистрировал еще одну фирму по торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности — «СТ Уфа».



На Оренбургском тракте работает официальный дилер Changan и Tank, на проспекте Победы и на Московской — дилеры EXEED, на Сибирском тракте — GEELY, на улице Декабристов — Chery.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Когда мультибрендовость — не достоинство

По словам Юрия Чикирова, требования китайских партнеров к помещениям автосалонов в целом стандартны: площадь от 1 тысячи до 2,5 тыс. квадратных метров, обязательно — парковка, шоурум, помещение для СТО. Поскольку китайские автосалоны «садятся» на площади, которые предназначались для тех же целей и соответствовали требованиям западных партнеров, то с выполнением этих условий проблем нет.

Выбор места «посадки» дилерами также традиционен — предпочтение отдается помещениям, расположенным вблизи въездов в город, у вылетных магистралей, с удобными подъездными путями.

Новое же требование, как сообщили «Реальному времени» осведомленные источники на условиях анонимности, только одно: никакого соседства с другими брендами на территории автосалона. Если раньше китайские партнеры соглашались делить «жилплощадь», то сейчас решительно отказываются:



— Рядом могут быть автосалоны других брендов, но торговля на одной площади «смежными» марками, мультибрендовость исключена.

Китайские автосалоны «садятся» на площади, которые предназначались для тех же целей. realnoevremya.ru

«Вряд ли следует ожидать ажиотажа»

— Определенный спрос на помещения под автосалоны был несколько лет назад, — говорит руководитель агентства недвижимости «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров. — Сейчас нет оснований говорить ни о повышенном спросе, ни о проседании этого рынка недвижимости. Часть автосалонов уже перепрофилирована под другие цели, часть сейчас постепенно заполняется, в том числе и китайскими брендами.

По словам Ахмерова, период массового предложения этих площадей после всплеска банкротств автодилеров завершился достаточно давно, и не исключено, что в перспективе вновь может возникнуть массовый спрос на помещения под автосалоны:

— Посмотрите, сколько китайских автомобилей на улицах. Сейчас часть помещений переформатирована, и если рынок китайских авто будет развиваться, спрос будет расти, но вряд ли следует ожидать какого-то особого ажиотажа.

«Проблем с качеством нет»



— На российском рынке грузовых автомобилей уже больше 50 процентов занимает китайская техника, — говорит директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи. — Другой техники нет — хоть грузовой, хоть легковой, а китайские автомобили относительно доступны и наравне с российскими присутствуют на рынке массово.

Собеседница «Реального времени» подчеркнула, что сегодняшний китайский автопром уже совсем не тот, что завозился в Россию несколько лет назад:

— Техника быстро совершенствуется, добавляются новые опции, из Китая завозятся, в том числе и дорогие автомобили стоимостью 6—7 миллионов рублей, и те, что относятся к массовому сегменту. Проблем с качеством нет — есть определенные проблемы с быстрой поставкой запчастей для брендов, которые недавно вышли на российский рынок. Но все это постепенно решается, и я полагаю, пока не появится возможность поставлять на российский рынок привычные бренды, потребитель будет покупать «китайцев».

Особенности китайского бизнеса



Татьяна Арабаджи подчеркнула, что даже если привычные россиянам иномарки вернутся в Россию, рынок китайских автомобилей уже не окатится, как это было, на уровень нескольких процентов — к старым брендам вернется лишь часть потребителей.

При этом сейчас, по ее словам, возникает ряд ощутимых проблем, связанных как с логистикой, так и с особенностями ведения бизнеса по-китайски:

— Зачастую в одном среднестатистическом российском городе бренд открывают два дилера — в итоге, если это не Москва, не Петербург, обоим там становится работать неинтересно. А у одного бренда может быть несколько дистрибьютеров, и иногда производитель делит между ними разную технику. Особенно неудобно это в сегменте коммерческой, грузовой техники — нам привычно, когда весь модельный ряд можно приобрести у одного дилера.

realnoevremya.ru

Бывает, заметила она, и еще веселее: если китайский бренд не зашел в какой-то город или регион официально, автомобили могут ввозиться разными импортерами, возникает своего рода «чехарда», потребители могут сталкиваться с отсутствием официальной СТО со всеми вытекающими последствиями. Однако, по мнению эксперта, в течение пары ближайших лет эти проблемы будут решены.