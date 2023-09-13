Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына в формате тет-а-тет завершились

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/В ходе совместного с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном посещения космодрома Восточный

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в формате тет-а-тет на космодроме Восточный завершились. Об этом информирует «РИА Новости».

Переговоры продолжались около часа. О результатах беседы пока информации нет.

взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/С председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном перед началом посещения космодрома Восточный

До этого лидеры двух стран провели переговоры с участием делегаций. Они завершились час назад. Как сообщал пресс-секретарь российского президента, стороны не планируют подписывать какие-либо документы, в том числе совместную декларацию.

Во время переговоров Ким Чен Ын заявил, что для его страны первым приоритетом являются отношения с Россией. Он также поддержал решения Владимира Путина и заявил, что КНДР намерена и дальше развивать двусторонние отношения. Ким Чен Ын заверил, что поможет России «в борьбе против империализма».

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Айрат Назипов