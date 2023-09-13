Раис Татарстана встретился с послом Узбекистана в России

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. Беседа состоялась в Доме правительства республики.

— В последнее время мы активно взаимодействуем с узбекистанскими партнерами: реализуется ряд совместных проектов, ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний, — цитирует Минниханова его пресс-служба.

Татарстанский лидер напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном превысил $290 млн. Рост составил 50%.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Следует и дальше работать над наращиванием объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг. У нас для этого есть все необходимое, — сказал Минниханов.

В завершении встречи Ботиржону Асадову вручили медаль в честь 100-летия ТАССР «за плодотворное сотрудничество и большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан».

В середине июня Рустам Минниханов в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Раис Татарстана выразил ему признательность за «особое внимание к развитию взаимодействия двух республик».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов