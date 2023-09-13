Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетными для КНДР

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын сообщил, что для его страны первым приоритетом являются отношения с Россией. Такое заявление он сделал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

— Наша дружба имеет глубокие корни, и сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Россией, — передает слова Ким Чен Ына «РИА Новости».

Он также поддержал решения Владимира Путина и заявил, что КНДР намерена и дальше развивать двусторонние отношения. Ким Чен Ын заверил, что поможет России «в борьбе против империализма».

скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

Переговоры между двумя лидерами проходят в эти минуты на космодроме Восточный в Амурской области. До них стороны осмотрели сборочный цех ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара», стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2» и строящийся стартовый комплекс для «Ангары».

Утром Владимир Путин встретил председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на космодроме. Последний поблагодарил российского коллегу за теплый прием.



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Айрат Назипов