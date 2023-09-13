Между Казанью и Ульяновском запустят дополнительные электрички

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Движение пригородных поездов между Казанью и Ульяновском возобновится по понедельникам и четвергам. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Так, с 14 сентября поезд № 6751/6753 Казань — Ульяновск будет курсировать по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. В обратном направлении состав № 6752/6754 с 15 сентября будет ездить по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам.

По этой причине изменится периодичность движения электричек Казань — Бурундуки — Казань. С 14 сентября поезд № 6749 Казань — Бурундуки будет курсировать по понедельникам, вторникам и средам. С 15 сентября состав № 6750 Бурундуки — Казань начнет ездить по вторникам, средам и четвергам.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, поезд № 6751/6753 стал курсировать между двумя городами еще в конце июня. Он выезжал из Казани по пятницам, субботам и воскресеньям.



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Айрат Назипов