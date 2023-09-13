Известный боец Джефф Монсон приедет в Набережные Челны

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео M-1 Global/YouTube.com

Боец ММА Джефф «Снеговик» Монсон приедет в Набережные Челны. Он станет почетным гостем турнира по смешанному боевому единоборству (ММА) «Золотая Орда — VI битва в Ледовом».

— «Снеговик» Монсон в Ледовом дворце спорта автограда — это поистине яркое событие. Он зарекомендовал себя — занимается общественной деятельностью. Открывает в республике клубы на бесплатной основе для развития грэпплинга, ММА, — передает слова организатора турнира и президента Федерации смешанного боевого единоборства ММА в Челнах Андрея Самцова Chelny-biz.ru.

Мероприятие пройдет 23 сентября в Ледовом дворце спорта Набережных Челнов. В октагоне пройдут пять любительских и профессиональных поединков. Встретятся бойцы Татарстана с соперниками из других регионов России, а также ближнего зарубежья.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, что американский боец Джефф Монсон, завоевавший в свое время титулы чемпиона мира по смешанным единоборствам и по джиу-джитсу, получил российское гражданство в мае 2018 года, в сентябре 2018-го избрался депутатом гордумы подмосковного Красногорска, которым руководил Радий Хабиров.

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Айрат Назипов