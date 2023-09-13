Евросоюз продлил на полгода персональные антироссийские санкции

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Совет Европейского союза решил продлить санкции против российских граждан и компаний на полгода — до 15 марта 2024 года. На сегодняшний день в черном списке ЕС около 1,8 тысячи человек и юрлиц.

В Евросоюзе напомнили, что действующие санкции предполагают для попавших под них ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление денег и прочих экономических ресурсов.

Вместе с этим Совет ЕС решил исключить из черных списков четырех граждан России. Их имена уточнять не стали, пишет ТАСС.

Напомним, Евросоюз начал вводить антироссийские санкции после начала Россией специальной военной операции. Под них попали многие чиновники и бизнесмены.

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Татьяна Демина