В Татарстане начинают отопительный сезон

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане муниципальные образования приступают к отопительному сезону 2023—2024 годов. Постановление о его старте подписал глава исполкома Тюлячинского района республики Ильнур Хамидуллин.

— Установить начало отопительного сезона для объектов социального назначения и жилищного фонда с 12 сентября 2023 года, — говорится в документе.

Напомним, на прошлой неделе раис Татарстана Рустам Минниханов поручил своевременно и организованно начать отопительный сезон. Подготовить все объекты к нему он поручил к 15 сентября. В первую очередь это касается больниц, школ, детсадов и интернатов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По действующим в России нормативам, отопительный сезон не привязан к конкретным датам. Его вводят, если среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум пяти дней держится ниже 8 градусов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина