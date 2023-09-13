Владимир Путин: «Россия и КНДР действуют во имя мира»

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/Перед началом совместного с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном осмотром космодрома Восточный

Россия и КНДР действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на обеде с Ким Чен Ыном.

— Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся крепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания нашего общего региона, — цитирует Путина «РИА Новости».

Ким Чен Ын в ответ предложил тост за здоровье Владимира Путина, всех присутствующих и за новые победы России над «сборищем зла».

взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра космодрома Восточный

— Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, — сказал лидер КНДР.

Сегодня оба лидера провели переговоры на космодроме Восточный. Сначала в беседе приняли участие делегации стран, спустя час Владимир Путин и Ким Чен Ын пообщались с глазу на глаз. Встреча продлилась около часа.

Как сообщал пресс-секретарь российского президента, стороны не планируют подписывать какие-либо документы, в том числе совместную декларацию.

Во время переговоров Ким Чен Ын заявил, что для его страны первым приоритетом являются отношения с Россией. Он также поддержал решения Владимира Путина и заявил, что КНДР намерена и дальше развивать двусторонние отношения. Ким Чен Ын заверил, что поможет России «в борьбе против империализма».



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Айрат Назипов