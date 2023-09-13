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В Севастополе потушили пожар на территории Севморзавода

13:23, 13.09.2023
В Севастополе потушили пожар на территории Севморзавода
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пожар на судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в Севастополе после ночной ракетной атаки оперативно потушили. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

— Оперативно пожар фактически был потушен, ликвидирован, — передает его слова «РИА Новости».

Он выразил благодарность сотрудникам МЧС и медикам. Губернатор добавил, что по «понятным причинам» дополнительная информация о пострадавших и их состоянии оглашаться не будет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как рассказал и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов, в результате инцидента были повреждены восемь домов. Их начнут восстанавливать в ближайшее время.

Сегодня в результате ночной ракетной атаки Украины возник пожар на заводе. Пострадали 24 человека. Как заявили в Минобороны России, Киев нанес удар по предприятию десятью крылатыми ракетами, а также тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота. Патрульный корабль «Василий Быков» сбил семь крылатых ракет и уничтожил все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.

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Айрат Назипов
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