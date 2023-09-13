Дмитрий Чернышенко пригласил в Казань на «Игры будущего» команды со всего мира

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пригласил клубные команды из всех стран мира на «Игры Будущего», которые состоятся в Казани в 2024 году. Об этом пишет RT.

— Как справедливо отметил наш президент [Владимир Путин], киберспорт популярен во всем мире, а российские спортсмены находятся на лидирующих позициях. И здесь принципиальное значение имеет поддержка на высоком уровне, — заявил Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что «Игры Будущего» уже вовлекли спортсменов из 38 стран мира.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Правительство по поручению Владимира Путина продолжит создавать международные соревнования новых форматов, основанных на принципах справедливости и здоровой конкуренции. Приглашаем клубные команды из всех стран мира на «Игры будущего», — подытожил Дмитрий Чернышенко.

Первые «Игры будущего» состоятся в столице Татарстана в следующем году. Их проведут по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. На днях программу игр расширили до 21 дисциплины.

Напомним, соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На подготовку к соревнованиям направят более 5 млрд рублей. По указу президента России правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.

После 2024 года организаторы планируют провести турнир за пределами России. Как заявил Игорь Столяров, в сотрудничестве с «Играми будущего» заинтересованы многие страны.

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Айрат Назипов