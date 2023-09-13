Минобороны утвердило список болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации

В России утвердили перечень заболеваний, при наличии которых ограниченно годным к военной службе нельзя заключать контракт с Вооруженными силами РФ в период мобилизации, следует из приказа министра обороны России Сергея Шойгу.



В списке заболеваний: ВИЧ, гепатит В и С, все формы активного туберкулеза органов дыхания без выделения микобактерий туберкулеза и распада, большие остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью второй степени, последствия хирургического лечения туберкулеза органов дыхания, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью второй степени.

В перечне значатся также активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов и другой внегрудной локализации, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, медленно прогрессирующие, с умеренным нарушением функций и (или) редкими обострениями, сахарный диабет первого типа, психические расстройства от употребления психоактивных веществ.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Еще в утвержденном списке — эпилепсия с редкими приступами частотой менее пяти раз в год, инсульты, последствия поражения ЦНС, повреждения и заболевания периферических нервов, при которых расстраивается основная функция конечности, слабое зрение, отсутствие глазного яблока или частичная слепота и другие.

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Маргарита Головатенко