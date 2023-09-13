Глава ЦИК России сообщила о рекордной за десятилетие явке на выборах
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что, по уточненным данным, явка избирателей в Единый день голосования — 2023 составила 45,6%. Показатель стал рекордным для региональных выборов за последнее десятилетие.
— Это действительно рекордный показатель даже не с 2017 года, а с 2013-го. То есть рекордный показатель ровно за 10 лет, — цитирует главу российского Центризбиркома ТАСС.
По итогам региональных выборов избрано 29 тысяч кандидатов от 13 партий. Проголосовали 31,5 из 67 млн потенциальных избирателей.
Напомним, по предварительным данным, озвученным 11 сентября, средняя явка российских избирателей оценивалась в 43,5% и считалась максимальной с 2017 года. Элла Памфилова рассказывала, что участие в выборах приняли свыше 45 из 67 млн потенциальных избирателей.
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