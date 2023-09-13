Глава ЦИК России сообщила о рекордной за десятилетие явке на выборах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что, по уточненным данным, явка избирателей в Единый день голосования — 2023 составила 45,6%. Показатель стал рекордным для региональных выборов за последнее десятилетие.

— Это действительно рекордный показатель даже не с 2017 года, а с 2013-го. То есть рекордный показатель ровно за 10 лет, — цитирует главу российского Центризбиркома ТАСС.



По итогам региональных выборов избрано 29 тысяч кандидатов от 13 партий. Проголосовали 31,5 из 67 млн потенциальных избирателей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, по предварительным данным, озвученным 11 сентября, средняя явка российских избирателей оценивалась в 43,5% и считалась максимальной с 2017 года. Элла Памфилова рассказывала, что участие в выборах приняли свыше 45 из 67 млн потенциальных избирателей.

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Татьяна Демина