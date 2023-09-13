Фарид Мухаметшин оценил влияние санкций на экономику Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин считает, что республика успешно справляется с последствиями западных санкций. Свое мнение он выразил на совещании с сенаторами и депутатами Госдумы, избранными от региона.

— Несмотря на санкции, мы сохранили все отрасли народного хозяйства многовекторной экономики нашей республики. Успешно работает сельскохозяйственный сектор, Татарстан занимает первое место по валовому надою молока, — резюмировал Фарид Мухаметшин.

Отдельно он остановился на вопросах реализации законодательных инициатив республики. Он призвал сенаторов и депутатов Госдумы взять на контроль вопрос продвижения законодательных инициатив от Татарстана, а председателей профильных комитетов республиканского парламента — активизировать совместную работу с комитетами Госдумы. Сейчас на рассмотрении в нижней палате российского парламента находятся шесть инициатив от региона.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июле раис Татарстана Рустам Минниханов сравнил санкции с уколом. По его словам, несмотря на «боль», республика уже приспособилась к рестрикциям. Татарстанский лидер объяснил, что санкции помогли республике найти уязвимые места. Региону пришлось перестраиваться в новых условиях и искать альтернативные маршруты для экспортного направления.

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Айрат Назипов