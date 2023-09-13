Число ипотечных сделок в Татарстане выросло почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — август 2023 года в Татарстане зарегистрировали около 80 тысяч ипотечных сделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 32%, сообщили в Управлении Росреестра по республике.

На жилье число ипотек за восемь месяцев в Татарстане увеличилось почти на 35% — с 28,1 до 38 тысяч. На земельные участки число таких сделок выросло на 32% — с 20,6 до 27,1 тысячи.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, август 2023 года стал в Татарстане рекордным по спросу на квартиры, увеличившемуся по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 51%. В конце лета в республике зарегистрировали 8 967 договоров купли-продажи жилья. По сравнению с предыдущими летними месяцами их количество выросло на 7%.



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Татьяна Демина