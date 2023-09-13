Правительство России повысило минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой на 5 процентных пунктов. Теперь он составит 20%, следует из постановления, подписанного премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

— Размер кредита, кредитный договор о предоставлении которого заключен со дня вступления в силу постановления от 9 сентября 2023 года №1474 , составляет не более 80% стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо стоимости приобретаемого жилого помещения с земельным участком, либо стоимости строящегося индивидуального жилого дома на земельном участке, либо стоимости приобретаемого земельного участка и строящегося на нем индивидуального жилья, — гласит документ.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Центробанке обратили внимание на признаки перегрева на рынке ипотеки. Во II квартале 2023 года темпы роста в этом сегменте существенно ускорились по сравнению с январем — мартом.



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Татьяна Демина