В Казани планируют открыть консульский отдел Китая

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В столице Татарстана может появиться консульский отдел Китая. Об этом сообщил генеральный консул КНР в Казани Сян Бо на пресс-конференции.

— Сейчас пока наше Генеральное консульство еще не выдает визы. Я думаю, что это неудобно для граждан России и граждан Китая здесь. Мы сейчас постараемся сделать это, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани на сегодняшний день идет строительство консульского центра КНР. Финансирование обеспечивают из бюджета Татарстана.

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Татьяна Демина