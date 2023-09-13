МИД России подтвердил проведение заседания московского формата по Афганистану в Казани в конце сентября

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Заседание московского формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова:

— Много было вопросов по московскому формату консультаций по Афганистану. Я хотела бы подтвердить его проведение. Он состоится 29 сентября в Казани, — сказала она на брифинге в рамках Восточного экономического форума.

Мария Захарова упомянула, что это будет пятое заседание московского формата консультаций по Афганистану с участием ключевых заинтересованных региональных игроков. На встрече обсудят вопросы межафганского примирения, обеспечение региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. По итогам заседания ожидается принятие совместного заявления сторон.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению в Казани пятого заседания Московского формата консультаций по Афганистану. В него вошли 32 человека. Среди них главы министерств и ведомств Татарстана, вице-премьеры республики, мэр Казани и помощники раиса.



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Айрат Назипов