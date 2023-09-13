Проект «Слово пацана» признали самым ожидаемым сериалом

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Сочи завершился второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Самым ожидаемым сериалом признали «Слово пацана» Жоры Крыжовникова, который начинали снимать в Казани.

По информации «Бюллетеня кинопрокатчика», второе место занял сериал режиссера Дарьи Мороз «Секс. До и после». Его же признали открытием «Нового сезона». Тройку лидеров замкнул проект Карена Оганесяна «Черное облако».

Действие сериала «Слово пацана» происходит в 1990-х годах. Его герои — представители постсоветской молодежи, которые постепенно находят себя в мире криминальных разборок. В проекте принял участие известный российский актер Иван Янковский.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Слово пацана» должны были снимать в Татарстане. На кастинг приглашали в том числе и подростков. В Казани пробы завершились досрочно. После этого кастинг стартовал в Челнах, однако его отменили из-за эпидситуации. В конечном счете сериал сняли в Ярославле.

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Айрат Назипов