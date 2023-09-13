В Минобороны России пообещали восстановить поврежденные в Севастополе корабли

Поврежденные при атаке Киева корабли ВМФ России будут полностью восстановлены. Об этом заявили в Минобороны.

— Два корабля Военно-морского флота, проходившие плановый ремонт на судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Сегодня в результате ночной ракетной атаки Украины возник пожар на судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в Севастополе. Пострадали 24 человека. Также повреждения получили восемь домов.

Как заявили в Минобороны России, Киев нанес удар по предприятию десятью крылатыми ракетами, а также тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота. Патрульный корабль «Василий Быков» сбил семь крылатых ракет и уничтожил все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте. Пожар на территории завода после ночной ракетной атаки оперативно потушили.

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Айрат Назипов