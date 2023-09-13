В Татарстане спрос на квартиры вырос на 51%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Август 2023 года стал в Татарстане рекордным по спросу на квартиры. По сравнению с аналогичным месяцем прошлом года он вырос на 51%, сообщает пресс-служба Росреестра республики.

— До этого самым пиковым был апрель. После небольшого снижения в мае количество регистраций прав собственности на жилые помещения уверенно начало расти в июне и максимально увеличилось в августе. По сравнению же с августом прошлого года, интерес к покупке квартир в Татарстане вырос на 50%, в Казани — на 70%, — сообщила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

В августе 2023 года татарстанский Росреестр зарегистрировал 8 967 договоров купли-продажи на жилые помещения. По сравнению с предыдущими летними месяцами их количество выросло на 7%. Прошлым летом в августе зарегистрировали порядка 6 тысяч договоров купли-продажи.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще больше подскочил спрос на квартиры непосредственно в Казани: если в 2022-м году в августе зарегистрировали 2 130 договоров, то в 2023-м — 3 628. Всего за восемь месяцев 2023 года специалисты зарегистрировали около 60 тысяч договоров (+31%) купли-продажи на жилые помещения, из которых 22,7 тысячи в Казани (+28%).

За январь-август 2023 года в Татарстане зарегистрировано порядка 11 и 67 договоров купли-продажи индивидуальных домов и земельных участков. Показатель соответствует уровню прошлого года.

Напомним, жилье на вторичном рынке Татарстана тоже дорожает. Средняя стоимость одного квадратного метра во втором квартале 2023 года 132 036 рублей.

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Айрат Назипов