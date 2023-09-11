Итоги дня: Ким Чен Ын приедет в Россию, результаты выборов, ЧП с самолетом в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 11 сентября:
- В Единый день голосования, 10 сентября, итоговая явка на выборах депутатов местных органов самоуправления в Татарстане составила 41,73%, или 29 809 человек. В Павлюхинском одномандатном избирательном округе наибольшее количество голосов набрал ректор КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков — 53,66%. За него проголосовал 3 741 человек. Уточняется, что Единый день голосования прошел без внештатных ситуаций.
- По предварительным данным, в столице Татарстана партия «Единая Россия» набирает 75,78% голосов, КПРФ — 4,35%, ЛДПР — 1,24%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 1,24%, а «Новые люди» — 3,11%. За кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, проголосовали 14,28% татарстанских избирателей.
- Средняя явка по России в целом, по предварительным данным, составила 43,5% — участие в Едином дне голосования приняли свыше 45 млн из 67 млн потенциальных избирателей. Днем сообщалось, что было избрано 33 тыс. кандидатов от 13 партий.
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- На выборах мэра Москвы победу одерживает Сергей Собянин. Он набрал 76,39% или 2 499 114 голосов после обработки 100% протоков. Леонид Зюганов набрал 265 374 голосов, или 8,11%. Борис Чернышов получил 183 529 голосов (5,61%).
- Действующий президент России Владимир Путин еще не заявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства в 2024 году, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также выразил мнение, что реальную конкуренцию Путину никто составить не сможет.
- В Кремле. В ближайшие дни в Россию с официальным визитом прибудет председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын по приглашению президента Владимира Путина. Переговоры должны пройти с участием делегаций.
- Самолет, вылетевший днем 11 сентября в 11:05 по мск из Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая в Сочи, вернулся на аэродром вылета спустя почти час «по техническим причинам». Перед этим он совершил несколько кругов над Кайбицким районом Татарстана.
- Татарская транспортная прокуратура уже начала проверку обстоятельств возврата воздушного судна. Там добавили, что посадка прошла благополучно. На борту находились 165 пассажиров. Ведомство проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов. Авиарейс №507 вылетел по маршруту Казань — Сочи только в 19:04 по мск.
- Участок новой федеральной трассы М-12 от Арзамаса до Казани готов более чем на 80%. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, темпы работ на участке позволят запустить движение до столицы Татарстана в декабре 2023 года.
- Также Хуснуллин заявил, что кумулятивный эффект от инвестиций в строительство трассы М-12 за два десятилетия должен составить 1,8 трлн рублей. Так, дорога «в разы окупит» вложения в ее строительство. Прямой эффект от дороги Хуснуллин оценил в 335 млрд рублей.
- Первый международный форум «День сокола» открыл Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке. На нем министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков презентовал татарстанский проект по реинтродукции сокола-балобана. Главная цель пилотного проекта — вернуть краснокнижную птицу в родные места обитания в республике.
- В мэрии Казани заявили, что в столице Татарстана нет квартир, которые бы удовлетворяли требованиям людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому исполкому приходится закупать их отдельно. В конце 2022 года на эти цели было выделено 36 миллионов рублей.
- В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ) заявили, что отели в Казани в 2023 году будут заполнены как минимум на 80—85%. В Hotel Advisors же подчеркнули, что рост «весьма сдержанный». Это связано с более значимым приростом в начале года.
- В Казани в последний путь проводили одного из выдающихся руководителей промышленного комплекса Татарстана, бывшего генерального директора «Казанского моторостроительного производственного объединения» Александра Павлова. Экс-гендиректора похоронят на кладбище возле села Бело-Безводное в Зеленодольском районе Татарстана, недалеко от Раифского монастыря.
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- В Татарстане в августе 2023 года средняя стоимость поездки в такси составила 29,67 рубля за 1 км пути — по сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 10,5%, а в годовом выражении на 32%.
- В Казани должность нового главы префектуры «Старый город» занял Айрат Фаизов. Глава исполкома столицы Татарстана объяснил, что «пауза с назначением объясняется только тем, что территория префектуры чрезвычайно важна для города и требования к претенденту должны быть очень высокие».
- В Казани в процессе реставрации обрастет тремя четырехэтажными элитными жилыми зданиями пустовавший два десятилетия Дом купца Сурина. Два новых корпуса запроектированы вплотную к боковым фасадам старинного особняка, еще один — в полутора десятках метров от его заднего фасада.
- Начальник Управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин предложил исполкому города увеличить количество пляжей в следующем году. Он уточнил, что казанцы чаще всего предлагают такие места, как Нижний и Средний Кабан, озеро Чебакса, территорию у «Чаши» и за речпортом.
- В России до конца года начнут открывать магазины Decathlon. Это произойдет после завершения продажи торговых точек новому владельцу, сделка была одобрена правительственной комиссией.
- Международный музыкальный фестиваль «СоТворение» в Казани посетили более 57 тысяч человек, около 30 тысяч граждан смотрели мероприятие онлайн. Фестиваль проходил в столице Татарстана 8 и 9 сентября.
- В Забайкальском крае, на границе с Китаем создадут крупнейший сухопутный зерновой флот за 15 млрд рублей, соглашение подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Рассчитывается, что зерновой флот обеспечит экспорт зерна из России в КНР.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» десяти городам страны: Владимиру, Воткинску, Находке, Новомосковску, Подольску, Прокопьевску, Рубцовску, Рязани, Улан-Удэ и Ханты-Мансийску. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
- Российские военные и службы безопасности совершенствуют методы борьбы с беспилотниками и в будущем смогут полностью ликвидировать подобные угрозы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, полностью исключить эту угрозу можно будет, продолжив специальную военную операцию «до победного конца».
Ключевые события 565-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России заявили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражены три атаки штурмовых групп 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ западнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Строевка, Синьковка, Кисловка и Песчаное Харьковской области.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха».
- Кроме того, уничтожено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Петровское, Евгеновка, Артемовск Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Новое, Мирное, Харьково Запорожской области, Новая Каховка и Саги Херсонской области.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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