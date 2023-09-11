Прощание с «красным директором» КМПО: «Наш Филиппыч старался для людей»

Истеблишмент Татарстана ностальгировал о советском прошлом, вспоминая, как один директор мог строить и двигатели, и жилье, и детские сады

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Александр Филиппович, мы не подведем тебя, провала не будет. За 19 лет ни разу не провалились, и сейчас работаем с прибылью, все поставленные задачи выполним», — пообещал в конце траурной речи генеральный директор АО «КМПО» Дамир Каримуллин. Сегодня утром на церемонию прощания с экс-гендиректором Александром Павловым, скончавшимся на 86-м году жизни, приехали первые лица всех крупных машиностроительных предприятий Казани, а соболезнования от имени высшего руководства республики выразил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Сами работники называли бывшего директора «наш Филиппыч», благодарили за бесплатные квартиры, детские сады и пионерские лагеря для детей. С экс-главой моторостроительного гиганта Татарстана попрощалась и корреспондент «Реального времени».

«Наш Филиппыч старался для людей»

Прощальная церемония с Александром Павловым, последним гендиректором Казанского мотостроительного производственного объединения (КМПО), известного как завод №16, советской эпохи, проходила в Доме культуры им. Ленина в центре Авиастроительного района Казани. Под траурную церемонию был отведен огромный центральный зал на втором этаже ДК: здесь был установлен сам гроб, а над ним — портрет Александра Филипповича с характерным «орлиным» взглядом. Было видно, что этот человек имел особенную закалку, был заточен на сверхзадачи и шел своим путем, несмотря ни на что.

— Таких я больше не встречал, — рассказал один из работников КМПО. — Сейчас все чаще приходят холеные и лощеные топ-менеджеры, а он мог сам встать за токарный станок и выточить детали вместо заболевшего рабочего, — восхищался он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Есть ли в этом правда, трудно сказать, но фигура Павлова до сих пор популярна. Многие работники с благодарностью вспоминали о нем за то, что смогли бесплатно получить в советское время квартиры, путевки в пионерские лагеря и профилакторий.

— Наш Филиппыч старался для людей, это был настоящий советский директор, — рассказала «Реальному времени» одна из бывших работниц завода Розалия Галеева.

Как холодная война поддала газу КМПО

Попасть в зал прощания было непросто. При входе образовалась очередь, которая растянулась вплоть до второго этажа. Подниматься приходилось в тесноте. В очереди оказался и бывший главный инженер КМПО Геннадий Иванов (сейчас на пенсии, — прим. ред.). «Реальному времени» он рассказал, что именно в этом зале почти 50 лет назад принималось судьбоносное решение об освоении наземной газоперекачивающей техники на КМПО.

— В начале 80-х, во время холодной войны между СССР и США, европейские страны запретили поставки зарубежной газоперекачивающей техники. В то время КМПО производило авиационные двигатели (речь идет о НК-8-2У). Главный конструктор Николай Кузнецов предложил на их базе производить газотурбинные перекачивающие двигатели, после чего в Казань приехали четыре министра из Москвы. Вот здесь и проходило совещание, где решили, что Казань, в дополнении к авиационным двигателям, начнет собирать газоперекачивающие, — рассказал он.

«В результате КМПО получило задание построить восемь газотурбинных двигателей на базе авиационного НК-8-2У, но Павлов с его рвением к первенству построил 16 экземпляров машин», — с гордостью сообщил Геннадий Иванов. Сначала КМПО было единственным заводом, где строили газотурбинные двигатели для перекачки газа, а потом к нему присоединились Самара, Пермь. Первые двигатели были поставлены на газопровод Уренгой — Помары — Ужгород.

«За 19 лет ни разу не провалились и теперь не подведем»

Траурную церемонию открыл гендиректор КМПО Дамир Каримуллин. Почти 20 лет назад он встал у руля предприятия, сменив на этом посту Александра Павлова (к тому моменту ему исполнилось 66 лет). А сам Павлов еще 7 лет возглавлял совет директоров КМПО.

— Честно скажу, сначала здесь было достаточно сложно, — признался Дамир Каримуллин. — Я пришел из другой сферы, работал на одном из заводов КАМАЗа. Сложность заключалась в специфике… Но Александр Филиппович подсказывал, в каком направлении работать, в каком — немного остановиться, — поделился он.

Траурную церемонию открыл гендиректор КМПО Дамир Каримуллин realnoevremya.ru/Максим Платонов

Авторитетный «патрон» не отходил от завода насовсем. «Он участвовал в разработке стратегии и, конечно, помогал тогда мне как молодому руководителю», — сообщил Каримуллин.

В масштабах республики Александр Павлов запомнился как щедрый и открытый человек, добавил Каримуллин. «Про его награды сейчас сказали, но они не все. Есть в форме почетных грамот, от районов, министерств, их много. Почему? Потому что был безотказным человеком».

«Александр Филиппович, мы не подведем, провала не будет. За 19 лет ни разу не провалились, работаем с прибылью. Все задачи выполним», — пообещал, завершая речь, гендиректор КМПО.

«Настоящий советский директор»: и двигатели строил, и жилье

Вслед за ним премьер-министр РТ Алексей Песошин выразил соболезнования от имени Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева. Он выделил два качества бывшего директора — скромность и требовательность, что в сочетании привело к высоким результатам.

— Тяжело говорить... Но ему удалось модернизировать производство, построить Зеленодольский машиностроительный завод. Он выстроил целый город в миниатюре вокруг объединения — целые жилые кварталы, детские сады, — отметил он. В зале добавили и о профилактории, и о пионерском лагере.

Вслед за ним премьер-министр РТ Алесей Песошин выразил соболезнования от имени Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Это был настоящий советский директор, который прошел весь путь — от рабочего до гендиректора — благодаря своему таланту и уму. Но при этом решал социальные задачи для работников, — подхватил мысль президент АПП РТ Александр Лаврентьев. И добавил, что правильнее его называть «красный директор», потому что люди смогли получать не только зарплату, но решать социальные и бытовые проблемы. «Он строил жилье и детские сады к ним. Вообще, в советское время не представляли, что есть очереди в детские сады», — отметил он. Ежегодно завод строил до 100 тысяч кв. м жилья, или 1/10 от ежегодного объема ввода в РТ в начале 90-х годов, уточнил бывший главный инженер КМПО Геннадий Иванов.

— Тяжелая утрата, уходит эпоха, — прокомментировал управляющий директор «Казанькомпрессормаша» Ильнур Сагдиев.

Решения принимал утром по пути на завод

— Он отдавал всю энергию заводу, а за мной смотрел просто — главное, чтобы не было двоек в учебе, — рассказал его сын. — Иногда по выходным брал меня на завод, и мы шли пешком от улицы Декабристов — Гагарина до Дементьева. Именно так начинался его рабочий день: выходя из дома в 6.15, он по пути до завода проводил рабочее совещание со своими заместителями. Это занимало как минимум 35 минут, а потом сам обходил территорию завода и общался с рабочими. Он проходил основные участки завода, и, видимо, у него была свежая картина происходящего. В это время заместители успевали раздать поручения, и рабочая смена начиналась с работы, а не с разбора полетов. Все решения выносились по дороге на завод. Лишь один раз не смог пойти — тогда его увезли на скорой в больницу, — вспомнил он.

И это правда.

— То, что Павлов проводил совещания по дороге на завод, знаю, — подтвердил управляющий директор технополиса «Химград» Алексей Грушин, работавший при нем на КМПО. — А то, что точил на станке, наверное, легенда, — улыбнулся он.

Похоронят Павлова на кладбище возле села Бело-Безводное в Зеленодольском районе Татарстана, недалеко от Раифского монастыря.



1 / 52 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru