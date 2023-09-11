Татарстан представил на ВЭФ проект по реинтродукции сокола-балобана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Минэкологии Татарстана

В первый день Восточного экономического форума во Владивостоке прошел первый международный форум «День сокола». На нем министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков презентовал татарстанский проект по реинтродукции сокола-балобана.

Он рассказал, что на территории Волго-Уральского региона численность сокола-балобана оценивается в 244—336 пар. В Татарстане он не встречается уже более 50 лет, хотя обитал в республике на протяжении многих веков. В последний раз гнездование на Волге задокументировали в 1974 году на территории Саралинского участка Волжско-Камского заповедника.

— Главная цель нашего пилотного проекта — это попытка вернуть краснокнижную птицу в родные места обитания в Татарстане. Мы провели серьезные обсуждения, изучили положительный опыт российских центров реабилитации, за основу взяв работу Центра «Холзан», — заявил Александр Шадриков.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Минэкологии Татарстана

Для реализации проекта выбран участок в Камско-Устьинском районе Татарстана. На территории соорудили искусственные гнезда, доставили соколят и установили птицезащитные устройства на линиях электропередач. Проект реализовывался региональным общественным фондом содействия охране окружающей среды имени Анатолия Щеповских на грант конкурса «Формула хороших дел» компании СИБУР.

— Реализация пилотного проекта создала базу для возрождения Волжско-Камской популяции сокола-балобана на территории Республики Татарстан, позволила накопить опыт для проведения последующих аналогичных проектов, — добавил Александр Шадриков.

На форуме также обсудили практику разных стран по сохранению и восстановлению популяций кречета, сапсана, балобана и другие вопросы. За плодотворное сотрудничество с Татарстаном и вклад в реализацию совместных проектов Александр Шадриков вручил благодарность раиса республики Рустама Минниханова министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Киргизии Мелису Тургунбаеву и его заместителю Кубату Касейинову.

В июне «Реальное время» побывало на месте проведения научного эксперимента. Что такое хэк, зачем ходить вокруг него на цыпочках и в чем заключается главная загадка сокола-балобана — в материале интернет-газеты.

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Айрат Назипов