ОСИГ: «В этом году отели Казани будут загружены на 80—85%»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ) рассказали о загруженности российских отелей в 2023 году. Там считают, что отели в Казани будут заполнены как минимум на 80%.

— В этом году отели Крыма, вероятно, будут загружены на 50%, в Калининградской области — в районе 80%, по Санкт-Петербургу, Москве, Казани — 80—85%. Для Сочи, горного кластера, загрузка будет около 80—90%, — передают «Известия» мнение представителей ОСИГ.

А в Hotel Advisors подчеркнули, что рост загрузки отелей в Казани «весьма сдержанный». Это связано с более значимым приростом в начале года, считают они.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан за январь — июль 2023 года посетили 2 376 920 туристов. Это больше на 0,4%, или на 9,3 тысячи человек, чем за аналогичный период прошлого года. В середине лета 2023 года Татарстан посетили 520 850 туристов. Это на 13,9% больше, чем за июль прошлого года.

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Айрат Назипов