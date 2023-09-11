Прокуратура начала проверку по факту возврата самолета в казанский аэропорт

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства возврата воздушного судна в аэропорт Казани. Речь идет о самолете, который вылетел из столицы Татарстана в Сочи, но вернулся спустя час после вылета.

— По предварительным данным, 11 сентября 2023 года, в 11.57, воздушное судно (Airbus 320), следовавшее рейсом №507 по маршруту Казань — Сочи (авиакомпания «Уральские авиалинии»), возвратилось в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла благополучно. Технические службы аэропорта ведут работу по устранению неисправности, — говорится в сообщении ведомства.

На борту находились 165 пассажиров. Ведомство проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе казанского аэропорта, самолет, вылетевший в 11.05, вернулся «по техническим причинам». Судно выполнило посадку в штатном режиме в 11.57. На горячей линии «Уральских авиалиний» сообщили, что самолет должен был прилететь в 14.20. Другой информации там не предоставили.



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Айрат Назипов