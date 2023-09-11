Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию в ближайшие дни

В ближайшие дни в Россию с официальным визитом прибудет председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Прибытие северокорейского лидера анонсировали в Кремле.

Ким Чен Ын прибудет в Россию по приглашению президента Владимира Путина. Подробностей пресс-служба Кремля не приводит.

РБК со ссылкой на южнокорейский телеканал YTN сообщает, что Ким Чен Ын уже отправился в Россию. Он едет на поезде из Пхеньяна. Ожидается, что встреча северокорейского лидера и Владимира Путина может состояться в среду, 13 сентября.

Напомним, президент России заявлял, что поддержка со стороны КНДР специальной военной операции помогает Москве и Пхеньяну противостоять политике коллективного Запада, «препятствующего установлению подлинно многополярного, справедливого миропорядка».



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Татьяна Демина