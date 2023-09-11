Кремль раскрыл формат предстоящей встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в России

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном пройдут с участием делегаций. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, информирует «РИА Новости».

Он добавил, что при необходимости лидеры могут провести встречу и в формате один на один.

Сегодня стало известно, что Ким Чен Ын прибудет в Россию по приглашению президента Владимира Путина. Ожидается, что встреча северокорейского лидера и его российского коллеги может состояться в среду, 13 сентября.



Напомним, президент России заявлял, что поддержка со стороны КНДР специальной военной операции помогает Москве и Пхеньяну противостоять политике коллективного Запада, «препятствующего установлению подлинно многополярного, справедливого миропорядка».

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Айрат Назипов