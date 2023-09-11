Готовность участка М-12 от Арзамаса до Казани превышает 80%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Участок новой федеральной трассы М-12 от Арзамаса до Казани готов более чем на 80%. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он заверил, что темпы работ на участке М-12 от Арзамаса до Казани позволят запустить движение до столицы Татарстана в декабре 2023 года. Работы на сегодняшний день продолжаются на мосту через Волгу.

— Очень напряженно, непростая задача. Но из главных вопросов — мост через Волгу — он уже соединен, — заявил Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 8 сентября президент России Владимир Путин открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса, расположенного в Нижегородской области. Его общая протяженность составляет 415 км.



В следующем году трассу М-12 должны протянуть до Екатеринбурга и Тюмени. Полностью завершить ее строительство планируют в 2025 году.



В конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Востоком». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».

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Татьяна Демина