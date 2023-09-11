Самолет Казань — Сочи вернулся в аэропорт спустя почти час после вылета

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самолет, вылетевший днем 11 сентября из Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая в Сочи, вернулся на аэродром вылета спустя почти час. Перед этим он совершил несколько кругов над Кайбицким районом Татарстана, следует из данных портала flightradar24.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе казанского аэропорта, самолет, вылетевший в 11.05, вернулся «по техническим причинам». Воздушное судно выполнило посадку в штатном режиме в 11.57.

скриншот realnoevremya.ru с flightradar24.com

Рейс по маршруту Казань — Сочи выполняли «Уральские авиалинии». Согласно последним данным на сайте городского аэропорта, вылет самолета задерживается до 13.30.

На горячей линии «Уральских авиалиний» сообщили, что самолет должен был прилететь в 14.20. Другой информации там не предоставили.

скриншот realnoevremya.ru с flightradar24.com

UPD: Татарская транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств случившегося. Она проверит соблюдение требований безопасности полетов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным Татарской транспортной прокуратуры, посадка вернувшегося в Казань самолета «прошла благополучно». На борту находились 165 пассажиров. Технические службы уже устраняют неисправности.



Напомним, весной в Сочи задержали несколько рейсов в Казань. Некоторые из них переносили почти на сутки.



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Татьяна Демина