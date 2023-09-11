В Татарстане такси за месяц подорожало на 10,5%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в августе 2023 года средняя стоимость поездки в такси составила 29,67 рубля за 1 км пути, следует из данных Росстата. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 10,5%.

В годовом выражении средняя стоимость поездки в такси в Татарстане увеличилась на 32%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В августе 2022 года она составляла 22,47 рубля за 1 км пути.

С начала 2023 года в Татарстане средняя стоимость поездки выросла на 18,8%. В январе она оценивалась в 24,97 рубля за 1 км пути.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июле 2023 года средняя стоимость поездки в такси в Татарстане составила 26,84 рубля за 1 км пути. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она выросла на 22,2%.

В Казани в середине лета этого года средняя стоимость поездки в такси составила 27,44 рубля за 1 км пути. По сравнению с июлем 2022 года она подорожала в 1,4 раза.



Напомним, с начала сентября вступили в силу российский и татарстанский законы о такси, которые жестко регламентируют деятельность перевозчиков, агрегаторов и водителей. «Реальное время» проанализировало первые результаты изменений в сфере перевозок этим видом транспорта.

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Татьяна Демина