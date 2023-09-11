В Забайкалье создадут крупнейший сухопутный зерновой флот за 15 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Забайкальском крае на границе с Китаем создадут крупнейший сухопутный зерновой флот за 15 млрд рублей, такое соглашение подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает пресс-служба правительства.



Соглашение подписано между Забайкальским зерновым терминалом и китайской компанией «Гуан Дун». Рассчитывается, что зерновой флот обеспечит экспорт зерна из России в КНР. Для этого будут поставляться контейнеры. Всего поставят 22 тысячи контейнеров и зерновозов.

Объект обеспечит перевалку сои, рапса, пшеницы, овса, кукурузы, подсолнечника и ячменя — порядка 8 млн тонн ежегодно. Краевые власти рассчитывают, что проект поспособствует освоению 1,5 млн га плодородных земель, ранее не использованных ввиду отсутствия инфраструктуры и спроса.

В текущем году Татарстан экспортировал излишки зерна на $12 млн, сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров. Зерно из Татарстана уходит в Иран, Турцию, Сирию и Казахстан.

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Маргарита Головатенко