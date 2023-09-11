Магазины Decathlon в России планируют открыть до конца 2023 года

В России до конца года начнут открывать магазины Decathlon. Это произойдет после завершения продажи торговых точек новому владельцу, сообщил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

— Сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией. Я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Собеседник добавил, что уже был уплачен обязательный взнос в бюджет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

После начала спецоперации французская компания заявила о приостановке поставок товаров на российский рынок. Все магазины сети, а также и интернет-магазин были закрыты в России 27 июня прошлого года.

В январе сообщалось, что ретейлер спорттоваров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России. Бизнес Decathlon в России оценивался в 13—15 млрд рублей.

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Айрат Назипов