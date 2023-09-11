Эмиль Хуснутдинов продолжил «традицию» пристроек к Дому купца Сурина

В процессе реставрации памятника культуры на улице Горького в центре Казани вырастет элитный жилой комплекс

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В Казани в процессе реставрации обрастет тремя четырехэтажными элитными жилыми зданиями пустовавший два десятилетия Дом купца Сурина, сообщил «Реальному времени» казанский девелопер Эмиль Хуснутдинов. Два новых корпуса запроектированы вплотную к боковым фасадам старинного особняка, еще один — в полутора десятках метров от его заднего фасада. Подробности проекта, перспективы его воплощения и история дома, каждый владелец которого возводил к нему новые пристройки — в нашем материале.

Три новых литера



Как выяснило «Реальное время», проект реставрации архитектурного ансамбля «Комплекс доходного дома И.А. Сурина» на улице Горького, который в 2018 году был признан объектом культурного наследия регионального значения, за минувший год трансформировался в проект строительства нового многоквартирного жилого комплекса с подземными парковками.

Судя по имеющейся в распоряжении редакции проектной документации, жилой комплекс из трех многоквартирных домов будет возводиться вплотную к существующему объекту культурного наследия — вокруг дома №26 появятся еще три 4-этажных здания с литерами А, Б и В.

Проект реставрации Дома Сурина трансформировался в проект строительства многоквартирного жилого комплекса. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Вокруг дома №26 появятся еще три 4-этажных здания с литерами А, Б и В. скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Литер А и литер Б запроектированы на месте ранее существовавших домов, с соблюдением их примерных габаритов в плане. Дома №26а и 26б представляют собой интерпретацию стоявших здесь ранее и утраченных зданий размерами в плане 9 х 21 м. Внешний облик дома №26а проектировщики описывают как «интерпретацию ранее утраченного здания», дом 26б — как регенерацию исторической среды внутриквартальной застройки с элементами современной интерпретации архитектурно-декоративных элементов фасадов. Дом №26в также представляет собой интерпретацию ранее утраченного дома на участке — это прямоугольное в плане с выступом с северного фасада здание имеет размеры в плане 18 х 20 м. Жилой комплекс будет оборудован подземной автостоянкой.

Новые дома будут стоять очень близко к существующим: расстояние до трехэтажного жилого дома №24 по ул. Горького составляет 13,9 м, до двухэтажного административного здания — дома №28а по ул. Горького — 11,7 м, а до 5-этажного корпуса КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева — всего 10,6 м.

Площадь земельного участка, на котором располагается объект культурного наследия и будут построены еще три дома, — 0,48 га. Из них 0,19 га занимает историческое здание, а еще почти 0,13 га — проектируемые дома. На оставшейся территории в 0,16 га предстоит разместить предусмотренные строительными нормами элементы благоустройства, зоны для отдыха и спорта, детские площадки, пешеходные дорожки проезды, а возможно, и парковки.

В рамках реконструкции объекта культурного наследия планируется укрепление его фундамента перед разработкой котлованов — с помощью свай и инъектирования.

Новые дома будут стоять очень близко к существующим: расстояние до трехэтажного жилого дома №24 на ул. Горького составляет 13,9 м. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Комфортные квартиры на солидный кошелек

Заказчиком проекта реставрации Дома Сурина выступило ООО «Девелоперская компания-2» под руководством депутата Госсовета РТ VI созыва и главы ГК «ЖИК» Эмиля Хуснутдинова. Как рассказал девелопер «Реальному времени», к восстановлению купеческого особняка еще не приступали — пока идет сбор и оформление необходимой документации.

А на вопрос о новом проекте на земельном участке, где находится объект культурного наследия он ответил:

— Это отдельный проект: границы объекта культурного наследия проходят по границам самого дома, остальная прилегающая к дому территория не является охраняемой, и археологи там уже поработали и не нашли ничего особо ценного.

По словам собеседника издания, на сегодня нет ясности относительно внешнего вида трех новых жилых зданий — проект находится в разработке, утвержденных эскизов нет. Но то, что квартиры в этих зданиях будут бизнес-класса, подтвердил. Также уточнил, что подземная автостоянка, которую планируется разместить под домом с литерой В, будет рассчитана на всех жильцов комплекса, и мест на ней будет достаточно, чтобы закрыть потребности в парковочных местах для всех.



Без ответа остался вопрос о том, в каком стиле будут выполнены фасады нового жилого комплекса и будет ли он по стилистике соответствовать памятнику истории и культуры, вплотную к которому планируется возвести два из трех корпусов.

— Все зависит от того, какие эскизы будут утверждены, — ответил Эмиль Хуснутдинов.

Заказчиком государственной историко-культурной экспертизы по проекту нового ЖК на улице Горького выступило казанское ООО «А-Констракшн», принадлежащее Артуру Хуснутдинову, отчество которого — Эмильевич позволяет предполагать наличие у него родственных связей с главой «ЖИКа».

На вопрос о родственных связях с бенефициаром фирмы сам девелопер не ответил, однако уточнил, что эта компания сейчас занимается подготовкой участка и проектированием инженерных сетей.

Без ответа остался вопрос о том, в каком стиле будут выполнены фасады нового жилого комплекса. Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Покупателей привлекает приватность»

— Спрос на недвижимость в этой локации превышает предложение, на улице Горького и поблизости от нее мало новых домов, и опыт показывает, что зачастую квартиры в расположенных здесь домах раскупают в первые полгода со дня старта продаж, — говорит руководитель казанского центра недвижимости «Квартет» Рустем Сафин. — И покупателей вряд ли смутит маленький двор — целевую аудиторию этой недвижимости привлекает возможность жить в центре, в доме с небольшим количеством квартир, приватность.

Сафин уточнил, что в этом случае покупателей не заинтересуют квартиры-студии или малогабаритные квартиры: «Речь может идти об однокомнатных квартирах площадью 40—50 метров, а также полногабаритные двух-и трехкомнатные».

Эксперт «Реального времени» отметил, что предсказать себестоимость проекта сейчас практически невозможно: в случаях, когда речь идет о реставрации и реконструкции, многие обстоятельства, которые ведут к удорожанию проекта, выясняются не только на стадии изысканий, но и в процессе его реализации. А при продаже цена квадратного метра в этой локации, по его словам, на сегодня начинается от 300 тыс. рублей за квадратный метр, но есть примеры, когда недвижимость уходила даже за 400 тысяч за «квадрат».

Строительные традиции «дома с подсолнухами»



Дом купца Сурина среди казанских старожилов имеет еще одно, неофициальное название — «Дом с подсолнухами».

Предметом охраны этого объекта культурного наследия являются, в частности, объемно-пространственные решения, конструктивная схема, подлинные кирпичные стены, геометрия и конструкции балконов, историческая конфигурация, геометрия, габариты и конструктивное решение скатной крыши, материал кровли — листовое кровельное железо, отделка и архитектурные детали здания, парадный вход с большими деревянными двухстворчатыми дверьми, лепной фриз с растительными мотивами главного фасада по улице Горького, отделка и архитектурные детали фасадов дворовых литеров. А также оформление интерьеров здания: подлинная парадная двухмаршевая лестница по металлическим косоурам, с фигурными ступенями, ограждением с «подсолнухами» и лестничными площадками, с растительным орнаментом на проступях и косоурах; лепнина в стиле модерн на площадках парадной лестницы, основной мотив которой — подсолнухи, дверь в юго-западном углу дворового фасада, кованые элементы балконов дворового фасада, навес над входами в стиле модерн. Несколько лет назад в интернете публиковались фотографии из заброшенного и заколоченного дома, которые свидетельствуют, что не только детали фасадов, но и внутренние интерьеры здания в значительной части сохранились.

Дом купца Сурина среди казанских старожилов имеет еще одно, неофициальное название — «Дом с подсолнухами». Максим Платонов/realnoevremya.ru

Доходный дом купца Сурина состоял из нескольких строений. История его строительства такова: в 1866 году купчиха Анисья Кочетова построила только службы и был реконструирован флигель. Затем по проекту 1868 года первый этаж был перестроен, появилась антресоль.

В 1875 году Кочетова продала участок купцу Ибрагиму Апакову (сохранился его вензель на фасаде). Дом при нем состоял из 14 комнат. Именно в этот период были оформлены интерьеры дома и появился знаменитый потолок с желтыми подсолнухами и зелеными листьями. Затем дом перешел к наследникам Апакова — супруге, а следом дочери — знаменитой Мариам Бану, которая в 1903 году продала его купчихе Анне Грачевой.

В 1911 году Грачева получила разрешение строительной комиссии на постройку трехэтажного дома с подвалом и тогда же продала домовладение по частям — ближайшую к улице Толстого часть купила Данилова, а вторую — Иван Сурин, крестьянин Рязанской губернии.

В 1912-м году Сурин по проекту архитектора Трифонова начинает перестраивать дом — здание служб надстроили вторым этажом, были пристроены двухэтажные корпуса. Именно в этом, перестроенном виде здание дошло до наших дней.

Таким образом, спустя 110 лет в Казани будут продолжены традиции прежних владельцев исторического здания путем возведения новых пристроек.

1 / 27 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru