В Татарстане подвели предварительные итоги выборов муниципальных депутатов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Центральная избирательная комиссия Татарстана подвела предварительные итоги выборов депутатов местного самоуправления в Единый день голосования. В республике обработали 100% протоколов.

По предварительным данным, партия «Единая Россия» набирает 75,78% голосов, КПРФ — 4,35%, ЛДПР — 1,24%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 1,24%, а «Новые люди» — 3,11%. За кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, проголосовали 14,28% татарстанских избирателей.

В Казани в Павлюхинском одномандатном избирательном округе наибольшее количество голосов набрал ректор КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков — 53,66%. За него проголосовал 3 741 человек.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Итоговая явка на выборах депутатов местных органов самоуправления в Татарстане составила 41,73%, или 29 809 человек, подытожили в ЦИК республики.

Напомним, в Татарстане на 161 депутатский мандат претендовал 541 кандидат. Всего в качестве кандидатов на дополнительные выборы муниципальных депутатов в республике выдвигались 563 человека. Центризбирком республики сообщал, что 156 человек зарегистрировались от ЛДПР, 122 — от «Единой России», 75 — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», 39 — от КПРФ, 15 — от «Новых людей» и двое — от «Гражданской инициативы». Еще 154 татарстанца выдвигали свои кандидатуры в порядке самовыдвижения.

Предварительные итоги Единого дня голосования подвели и в Центральной избирательной комиссии России. Участие в нем приняли свыше 45 из 67 млн потенциальных избирателей. Средняя явка, по предварительным подсчетам, составила 43,5%. Она оказалась максимальной с 2017 года.



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Татьяна Демина