Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, набрав 76% голосов

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru / Мэр Москвы Сергей Собянин

Сергей Собянин одерживает победу на выборах мэра Москвы. Он набрал более 76% голосов после обработки 100% протоков, об пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК России.



— Собянин Сергей Семенович, число голосов — 2 499 114, 76,39 процента.

Леонид Зюганов набрал 265 374 голосов, или 8,11%. Борис Чернышов получил 183 529 голосов (5,61%), вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 174 869 голосов (5,34%). Первый зампред руководителя фракции «Справедливая России — Патриоты — За правду» в ГД Дмитрий Гусев набрал 128 704 голоса (3,93%).

Ранее, в 02.23 по московскому времени, Собянин поблагодарил москвичей за поддержку:

— Спасибо, дорогие мои, за поддержку. Несмотря на огромный путь созидания, который мы вместе прошли, впереди большая трудная сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше, — сказал он.

Вчера сообщалось, что с начала избирательной кампании зарегистрировали порядка 2 тысяч сообщений о правонарушениях, после чего возбудили шесть уголовных дел. По состоянию на 16.00 мск 10 сентября в МВД поступило 183 сообщения о нарушениях, связанных с проведением выборов.

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Илина Хакимова